Francesco Paolo Ricci, domani sera l'inaugurazione del comitato elettorale

Domani alle 20 sarà inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Francesco Paolo Ricci, in via Repubblica 30.

“Sarà una festa per la coalizione di centrosinistra”, annuncia un post sulla pagina facebook #francescopaoloriccisindaco.

E poi: “C'è un solo modo per scrivere un programma elettorale: condividere idee e progetti. Apriamo le porte del comitato elettorale per una serie di incontri che porteranno alla redazione di un programma pensato per la città e dalla città!”.