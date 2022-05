Dieci anni di governo in 80 minuti: il “riassunto” dell’amministrazione Abbaticchio (parte 1)

Dieci anni di governo riassunti in ottanta minuti, nella conferenza stampa di fine mandato tenuta ieri e trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook Michele Abaticchio-un Sindaco del Sud.

Giunta “schierata”, sindaco al centro, per ricordare l’operato dal 2012 ad oggi, in un intreccio di lavoro e ricordi. Accanto al primo cittadino il vicesindaco Rino Mangini e gli assessori Cosimo Bonasia, Rosalba Camasta, Gaetano Depalma, Marianna Legista, Domenico Nacci e Angela Scolamacchia,

Nel suo intervento il sindaco Abbaticchio ha riepilogato l’attività in numeri: «In dieci anni opere strategiche per 30 milioni di euro, di cui oltre il 90% con finanziamenti esterni, eseguiti e realizzati, senza contare quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria».

«Ringrazio – ha detto – chi ha supportato questi dieci anni di amministrazione attraverso il sostegno politico e tecnico. Tante sono le novità introdotte, come l’internalizzazione del servizio tributi, la “politica degli eventi” che ha portato a 200 giorni all’anno di festival e iniziative con la collaborazione di enti e associazioni, Cortili Aperti su cui abbiamo molto investito dal 2013, la sede del mercato riconvertita a Banco delle Opere di carità, l’innesto del Segretariato sociale e la raccolta rifiuti porta a porta che partirà lunedì 9 maggio. Bitonto è anche diventata una città a misura di bambino, con zero aree ludiche nel 2012 a fronte di otto aree dedicate ai più piccoli nel 2022. Va anche ricordato l’aumento delle aree pedonali e il Fablab, polo universitario molto richiesto che verrà ulteriormente ampliato grazie all’Appea (Area produttiva paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata, ndr). Siamo l’unico Comune con la zona artigianale destinata anche ad attività commerciali e servizi».

Il sindaco uscente ha anche ricordato l’aumento delle aree pedonali, l’avvio del servizio scuolabus, l’estensione del servizio mensa, l’adesione del Comune alla Sanb, «unico soggetto pubblico partecipato al 100% da più Comuni dello stesso aro della Puglia, preso come esempio di eccellenza da parte della Regione».

Poi, il lungo elenco dei lavori pubblici, suddivisi in interventi realizzati, lavori in corso, appalti aggiudicati in attesa di partenza dei cantieri, appalti in corso e in via di pubblicazione entro sessanta giorni con inizio dei lavori entro il 2022, lavori pubblici già finanziati e da appaltare entro il 2022 ed entro il 2023.

Opere in corso, per 3 milioni: piazza XX Settembre, la fogna bianca a Bitonto, la ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie in via Muciaccia e via Togliatti.

Appalti aggiudicati in attesa della partenza dei lavori per 2,2 milioni: riqualificazione dell’ex Macello con partenza del secondo lotto del lungolama, piano di caratterizzazione dell’ex discarica di Giovinazzo.

In corso: ristrutturazione e adeguamento dello stadio comunale, del campo di calcio di Palombaio e impianto d’illuminazione in via Repubblica a Bitonto.

Da pubblicare entro sessanta giorni: 1,8 milioni per il terzo lotto del lungolama, la trasformazione dell’ex tribunale in teatro giovanile e centro di aggregazione giovanile per 2,5 milioni, un milione di euro per il rifacimento di arterie stradali e marciapiedi, oltre ai lavori già eseguiti fra ottobre e dicembre, la ristrutturazione degli spazi della Fondazione De Palo-Ungaro.

Da appaltare entro il 2022: il sottopasso di via Santo Spirito (13,5 milioni), Piano di qualità dell’abitare con un nuovo parco a via Ammiraglio Vacca e 3 milioni di euro per la nuova scuola in via Michelangelo, il palazzetto dello sport che implementa il centro Paolo Borsellino per 3 milioni di euro, il parco via Nenni con piste ciclabili nella zona 167 (1,2 milioni), il quarto lotto del lungolama (un milione di euro), il percorso ciclabile da piazza Castello all’istituto Maria Cristina di Savoia (720mila euro).

«La prossima amministrazione avrà tempo fino al 2023 per sviluppare la progettazione delle opere di riqualificazione di piazza Marconi e piazza Moro per 5 milioni di euro. Di lavoro da fare non ne stiamo lasciando molto come grattacapi. Tutto il resto è in itinere», ha detto Abbaticchio.

Di seguito ha ricordato le opere già realizzate: sistema Ztl centro antico, video sorveglianza nella zona artigianale e nel centro urbano, completamento delle strade della zona artigianale, parchi di via Urbano e via Turati, centro polifunzionale Borsellino, orto sociale e ristrutturazione del campo di calcio di via Togliatti, ristrutturazione del campo Nicola Rossiello, riqualificazione di piazza Caduti del terrorismo (che sarà completata entro fine mese), ristrutturazione del Torrione angioino con rifacimento dell’illuminazione esterna e interna e della terrazza (che verrà inaugurato per Cortili Aperti il 22 maggio), ristrutturazione della piscina comunale con 300mila euro di fondi comunali, ristrutturazione della parte superiore del teatro comunale con altri 300mila euro, il canale di guardia a Mariotto, investimento di 5,5 milioni per gli impianti di scarico delle acque meteoriche (polemica di questi giorni) e realizzazione dell’impianto di fogna bianca in corso, ristrutturazione dei cimiteri di Bitonto, Palomaio e Mariotto, centri comunali di raccolta rifiuti a Bitonto e Mariotto, riqualificazione del parco comunale di Villa Sylos, parco attrezzato di via Berlinguer, ciclovia di via Cela con rifacimento di un’arteria storica e fondamentale per gli agricoltori, aree ludiche anche nelle frazioni, ripavimentazione di largo Teatro e via Alfieri, impianto d’illuminazione a led in gran parte della città.

In chiusura, il sindaco ha ricordato che per le scuole sono stati investiti 9 milioni 750mila euro, per il 90% con finanziamenti esterni al Comune, tra ristrutturazione di palestre, creazione di nuovi plessi, adeguamenti antisismici e rifacimento degli impianti di riscaldamento. Ha avuto un attimo di commozione ricordando il «trasferimento del Quarto Gruppo da un palazzo residenziale senza palestra e senza accesso ai disabili in una scuola completamente ristrutturata in via Berlinguer, che oggi ospita buona parte della nostra comunità scolastica».

E ancora, il rifacimento della parte posteriore della Villa comunale con un’area ludica molto estesa e l’aumento del verde attrezzato, e la ristrutturazione del parco di via Togliatti. «Quando arrivammo nel 2012 – ha ricordato – si divertivano a buttare le pietre sui palazzi annessi. Quel parco era completamente abbandonato e devastato. Così come il campo di vicino campo di calcio, dove c’era scritto “Ca dou stè la uerr”. Un messaggio molto chiaro, ecco perché quel parco l’abbiamo dedicato ad Annarosa Tarantino a cui credo sia il caso di dedicare questi dieci anni di amministrazione. A lei e a tutte le persone che hanno perso la vita in questi dieci anni per atti di violenza, per il covid, perché sono stati anni di gioie ma anche di tanta sofferenza. E questo ci segnerà per sempre».