Dieci anni di governo in 80 minuti: il “riassunto” dell’amministrazione Abbaticchio (parte 2)

Ogni assessore ha preso poi parola per sintetizzare il lavoro svolto per Bitonto, Palombaio e Mariotto.

Rino Mangini ha evidenziato i risultati raggiunti con le politiche di marketing territoriale e culturali, del turismo e della partecipazione attiva. Si si è partiti nel 2012 – ha ricordato – con 2mila presenze annue fino ad arrivare nel 2019, prima della pandemia, a 23mila presenze annue, con un incremento del 620%. «Ciò è la testimonianza – ha detto – del lavoro svolto su marketing e turismo che hanno permesso a Bitonto di arrivare finalista nella candidatura della capitale italiana per la cultura e di risultare più attrattiva per i bitontini e per i turisti. C’è stato un ritorno ad un senso di appartenenza alla comunità, la gente tornava ad occupare le piazze e a riappropriarsi del territorio e degli spazi pubblici con la conseguente apertura di 70 nuove attività commerciali nel centro antico, permettendo un riscatto culturale e socioeconomico per Bitonto».

Domenico Nacci, assessore in entrambe le giunte Abbaticchio – prima con deleghe allo sport e alle politiche giovanili, poi a bilancio, tributi e sport – ha ricordato il primo centro di aggregazione giovanile realizzato in piazza Cattedrale, frutto del «bellissimo movimento giovanile che si era creato durante la prima campagna elettorale e che abbiamo voluto mantenere»; la riqualificazione del polisportivo Nicola Rossiello con la sostituzione del campo in sabbia con il manto erboso sintetico; la richiesta di finanziamento da un milione 160mila euro per la creazione di una palestra scolastica a Mariotto, «priva di impianti sportivi a parte il fatiscente campo di calcio realizzato a fine anni 90»; il bando per la riqualificazione dello stadio comunale Città degli Ulivi, che tornerà ad avere l’agibilità persa nel 1990; la realizzazione del polisportivo Paolo Borsellino «senza il quale il movimento futsal non sarebbe nato a Bitonto, realizzato con 500mila euro di fondi comunitari più 90mila di fondi comunali per attrezzarlo e renderlo fruibile a diverse discipline sportive»; il campo di via Berlinguer; la pista ciclopedonale Franzin a fianco delle piscine comunali; la riqualificazione della piscina comunale.

E ancora sul fronte sport, Nacci ha ricordato il progetto fiore all’occhiello “A scuola con sport”: sette edizioni che hanno assicurato un’ora di educazione fisica a settimana nelle scuole, sotto la guida di laureati in scienze motorie o istruttori qualificati.

Sul fronte bilancio, invece, ha evidenziato di aver «ereditato una delle scelte migliori: avere a sostegno una società di servizi, vista la difficoltà di assumere e completare l’organico. Quest’anno abbiamo riportato in gara quel servizio implementandolo con altre unità operative e questo ha consentito nell’ultimo quadriennio di quadruplicare le entrate da riscossione coattiva, gli accertamenti per omesse denunce tributarie hanno portato nelle casse del Comune 1,3 milioni di euro nell’ultimo esercizio. Se pagano tutti, pagano tutti di meno: non abbiamo aumentato la tari per quattro anni».

Gaetano De Palma, con delega ai servizi sociali e per l’integrazione sociosanitaria, è partito dagli ultimi due anni di pandemia «che hanno messo a dura prova la macchina amministrativa comunale e hanno impegnato la parte politica e tecnica, che ha dovuto organizzare servizi per un problema imprevedibile».

«Ciò nonostante – ha rivendicato – il sistema del welfare del Comune, costituito dall’Ufficio del Piano di zona e dall’Ufficio del Servizi sociali, ha retto benissimo e non abbiamo avuto movimenti di protesta che ci sono stati altrove».

E poi i numeri: utilizzato quasi il 100% dei fondi assegnati al Comune per l’emergenza covid e per il sostegno a nuclei familiari per spese alimentari, affitti e utenze; erogati circa 2mila voucher alimentari e 3mila pacchi alle famiglie individuate dai Servizi sociali, e circa 300 contributi a sostegno di fitti e utenze, anche a nuclei familiari che fino a prima della pandemia erano sconosciuti agli Uffici dei Servizi sociali.

«In tutto questo – ha proseguito De Palma – è stata portata avanti anche l’attività ordinaria e l’avvio dell’esperienza del reddito di cittadinanza, con la presa in carico di tutti i beneficiari (circa 3mila nel territorio di Bitonto) e l’attivazione di circa 300 tirocini gratuiti».

Infine ha ricordato i servizi erogati con fondi comunali perché «i fondi stanziati dalla Regione con il Piano sociale di zona non bastano»: il trasporto dei bambini disabili non gravi in cura nel centro di Neuropsichiatria infantile dell’ex ospedale di Bitonto o in altri centri riabilitativi della provincia di Bari; l’assistenza domiciliare integrata per disabili medio gravi e l’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado diversamente abili; il finanziamento di due centri diurni per minori a rischio; il progetto “Musica in gioco” che in questa ultima edizione coinvolge 400 bambini svantaggiati di Bitonto e frazioni.

L’assessora Marianna Legista (servizi demografici e cimiteriali, pari opportunità, attività produttive e artigianali) ha sottolineato che Bitonto è stato fra i primi 23 Comuni per iscrizione alla digitalizzazione e informatizzazione dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, e fra i primi Comuni ad emettere la carta d’identità elettronica, grazie ad un «grande lavoro di squadra». Ha anche ricordato l’intitolazione di molte strade, rispettando la linea della parità uomo-donna e scegliendo nomi di «persone che hanno fatto la storia nel nostro Comune».

Poi il grande capitolo cimiteri: il bando per la gestione dei servizi cimiteriali, il primo censimento di tutte le sepolture, l’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia mortuaria a distanza di vent’anni, la grande scommessa del primo project financing per l’impianto di luci votive e la pubblica illuminazione nei cimiteri di Bitonto, Palombaio e Mariotto, l’esecuzione delle estumulazioni straordinarie con il recupero di cappelle comunali e la costruzione dopo 25 anni di ossari e loculi, la ristrutturazione dei camposanti delle frazioni con la realizzazione dei bagni pubblici finora inesistenti.

Sul fronte delle attività produttive, Legista ha rivendicato lo snellimento delle procedure per la costituzione di nuove società, il bando per la copertura dei posti vacanti nei mercati, la realizzazione di mercati straordinari sia natalizi sia per gli hobbisti, lo spostamento della Fiera dei Santi Medici nella zona artigianale, l’istituzione del Distretto Urbano del Commercio e l’approvazione a marzo scorso del Piano Strategico del Commercio, la proposta di gratuità per l’occupazione del suolo pubblico.

Con orgoglio ha infine ricordato l’inaugurazione del primo centro antiviolenza sul territorio comunale.

Cosimo Bonasia, assessore in carica da soli due anni e mezzo con deleghe a polizia locale, verde e decoro urbano, trasporti e viabilità locale, ha integrato l’elenco dei finanziamenti ottenuti: per la velostazione (241mila euro), per la rigenerazione dell’ex area Iacp tra via Nacci, via Pertini e via Amendolagine (circa 500mila euro) in corso di realizzazione.

E poi le «candidature seminate»: piani per 1,7 milioni per la riqualificazione dell’asse viario da piazza Santi Medici a piazza Aldo Moro; per la rigenerazione delle piazze delle frazioni (piazza Roma a Mariotto per circa 3,2 milioni di euro, piazza Milite Ignoto a Palombaio per 1,3 milioni). «Lasciamo in eredità alla città – ha detto – il Piano urbano della mobilità sostenibile inglobato in quello metropolitano, il biciplan, il Piano di protezione civile, il Piano di esercizio della rete dei servizi urbani, e il Pug che dovrebbe gettare basi per la pianificazione strategica, più controllata e omogenea sul territorio». Ha anche ricordato l’adozione del Piano triennale per la manutenzione del verde pubblico, «portando a termine il lavoro di chi mi ha preceduto, Domenico Incantalupo».

Infine, un passaggio sul progetto di controllo e prevenzione dello spaccio all’interno delle piazze, con la dotazione per il Comando di Polizia locale di un’altra autovettura e il coinvolgimento delle scuole.

Rosalba Laura Camasta, assessora alle politiche giovanili, ha parlato del progetto di «creare un centro di aggregazione giovanile nell’ex tribunale. La struttura sarà dotata di una sala teatrale con schermo cinematografico, nove sale studio e un'apposita area dedicata ad attività di open work, mentre sono già attivi gli uffici dedicati alla promozione delle politiche del lavoro. A breve partirà anche Porta Futuro, un centro dedicato all’ascolto, alla formazione e all’accompagnamento di giovani disoccupati».

Infine è intervenuta l’assessora Angela Scolamacchia, con deleghe ad inclusione scolastica, SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), progetti di iniziativa comunitaria a scopo sociale, personale, affari generali, al contenzioso e alla digitalizzazione. Ha sottolineato l’attenzione costante al mondo della scuola: «Ogni volta che c’è stato bisogno d’intervento, il sindaco è stato pronto a soddisfare le esigenze emerse. È stato confermato il servizio mensa e scuolabus nonostante il covid e c’è stato un costante monitoraggio degli studenti più fragili. Anche l’importantissima sinergia con tutte le scuole di Bitonto, Palombaio e Mariotto ha permesso di sensibilizzare gli studenti attraverso eventi come la marcia dei diritti dei bambini, Monumenti aperti e la Settimana civica. Importante è stata anche la redazione del progetto (in attesa di finanziamento) per l’istituzione del primo asilo nido comunale. Infine, è stato dato un indirizzo specifico sulle prossime assunzioni con concorsi per la Polizia locale e il reclutamento di tecnici per gli Uffici comunali ai Lavori pubblici e all’urbanistica».

A margine della conferenza stampa, l’assessore Rino Mangini ha approfondito con BitontoLive l’importanza d’investire sul verde e sulla valorizzazione del patrimonio storico culturale: «Una città più bella attira più bellezza sia da parte dei cittadini, che la sporcano con meno leggerezza, sia da parte dei turisti. Occorre però uno sforzo di corresponsabilità per mantenere la città pulita: ad esempio con Cortili Aperti in cui, nonostante il doppio turno di pulizia, in serata le strade erano sporche. Anche il rifacimento di piazze e facciate aiuta a vedere la città con occhio diverso, rendendola migliore e più attrattiva, tutto sta nel saper valorizzare il territorio e i servizi di rete».

E poi ha spinto lo sguardo alla prossima amministrazione: «La grande sfida per il futuro post pandemico è mettere in risalto le bellezze della città così da ripartire tutti insieme, anche con un servizio di rete. Altra sfida riguarda il turismo lento che, a differenza del turismo di massa, tende ad attirare turisti che hanno già visitato Bitonto in passato. In questo turismo esperenziale la nostra città può avere un grande rilievo grazie al suo patrimonio e alla rete di b&b e appartamenti in affitto».