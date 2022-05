Trasformazione urbana, Abbaticchio a Firenze per la Città metropolitana

La Città metropolitana di Bari, con il vice sindaco Michele Abbaticchio consigliere delegato alla pianificazione strategica, ha partecipato ieri a Firenze al dibattito politico su “Coesione e innovazione: finanziamenti dell'Ue per la trasformazione urbana” promosso da Eurocities.

Abbaticchio è intervenuto alla tavola rotonda sul tema “I fondi di coesione guidano la trasformazione urbana” alla quale hanno preso parte anche Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, la ministra per il Mezzogiorno e la coesione territoriale Mara Carfagna, Elisa Ferreira commissaria europea per i fondi di coesione e le riforme, Vasco Alves Cordeiro primo vicepresidente del Comitato delle Regioni, Enzo Bianco dell’Associazione Comuni Italiani e vice presidente della Commissione CIVEX (CoR), Rafał Trzaskowski sindaco di Varsavia, Ricardo Rio sindaco di Braga, Laia Bonet vicesindaca di Barcellona, Silvia Scozzese vicesindaca di Roma e Laura Lieto vicesindaca di Napoli.

Obiettivo dell’incontro la condivisione di esperienze e opinioni sulla dimensione urbana della politica di coesione e sulle priorità strategiche di intervento della prossima programmazione europea. L'attenzione si è concentrata su esempi concreti di investimenti realizzati nei Comuni e nelle Città metropolitane, ma ha fornito anche una panoramica dello stato attuale del Pon Metro, il programma operativo nazionale per le Città metropolitane, compresi i principali risultati, lo stato di attuazione e le nuove iniziative dell'Ue incentrate sull'innovazione urbana.

La Città metropolitana di Bari ha portato come esempio i progetti sovracomunali in fase di realizzazione finanziati con il Pon Metro, come l’Agenda digitale metropolitana, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), l’Agenzia della casa, Porta Futuro metropolitano e la riqualificazione dei centri storici.