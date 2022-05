Elezioni comunali: aggiornate istruzioni per presentazione e ammissione candidature

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’aggiornamento delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, diffuse a marzo scorso.

La nuova pubblicazione, disponibile insieme alla prima e alla modulistica nella pagina “Elezioni amministrative e referendum abrogativi” del sito internet del Comune di Bitonto, contiene gli aggiornamenti delle istruzioni alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35, che ha modificato l’articolo 51 del d.lgs. n. 267/2000, stabilendo la non immediata ricandidabilità a sindaco di coloro che hanno svolto più mandati consecutivi nello stesso Comune, e nell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, che, per le elezioni comunali 2022, ha ridotto a un terzo il numero minimo delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Resta invariata, invece, la modulistica già pubblicata all’interno delle Istruzioni diffuse a marzo.