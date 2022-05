Sanità e welfare, Damascelli: «Potenziare e integrare i servizi per i cittadini»

Una Casa della Salute con servizi efficienti e funzionali per tutti i cittadini di Bitonto, Palombaio, Mariotto e dei territori limitrofi. È da questo punto fondamentale che è partito il tavolo su Salute e Welfare convocato dal candidato sindaco Domenico Damascelli.

«Il presupposto principale è chiedere alla Regione e alla Asl di potenziare i servizi esistenti, migliorando la dotazione della strumentazione e del personale, così come previsto anche dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche i servizi di “day service” dedicati, per effettuare i piccoli interventi chirurgici ordinari e snellire le lunghe liste d’attesa. Nel quadro s’inserisce anche la volontà di aumentare la sicurezza per tutelare lavoratori e pazienti ed evitare furti e bivacchi».

Particolare importanza, inoltre, va data alla volontà di avere dei dati specifici sulle malattie più diffuse in città, le fasce d’età più colpite e l’istituzione di un registro tumori: «Questo potrebbe farci monitorare al meglio la situazione del territorio, al fine di poter svolgere una attività di prevenzione».

Fondamentale anche «la connessione tra servizi sanitari e welfare: una sfida che ci vedrà impegnati nel redigere in co-progettazione, con tutti gli attori attivi nel Terzo Settore, il Piano Sociale di Zona. Ciò che emerge – ha concluso Damascelli – è l’esigenza di un dialogo costante, con un tavolo permanente a cui dovranno prender parte gli esperti del territorio, di ogni ambito, al fine di monitorare sia i problemi quotidiani, che programmare a lungo termine azioni volte alla tutela della salute e a favorire il benessere dei cittadini, attraverso l’integrazione dei servizi di qualità».