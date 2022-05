Con Francesco Paolo Ricci parte il “Porta a Porta delle idee”

Sei tavoli programmatici, aperti alla partecipazione di tutti, per valorizzare le idee di ognuno e costruire, insieme a tutta la comunità, la città del futuro.

Nessuna idea sarà scartata, promettono le forze politiche a sostegno di Francesco Paolo Ricci, candidato sindaco di Bitonto. Domani, a partire dalle 18, incontreranno i cittadini per accogliere proposte e consentire, a chiunque vorrà, di dare il proprio contributo per far crescere la città. Un progetto corale che vuole essere una sorta di Porta a Porta delle idee e che punta ad immaginare il futuro di Bitonto non con un programma imposto dall’alto, ma che coinvolga tutti i cittadini, con l’obiettivo finale di far nascere dal basso un nuovo modo di concepire la politica cittadina a partire dalle persone. Senza facili demagogie e false promesse. Senza proporre l'improponibile, ma accogliendo tutte le proposte, studiandole e spiegando ai cittadini quel che si può fare e quel che non è fattibile.

«Si tratta di capovolgere la prospettiva. Pensare in termini di risorse e non di scarti. Impariamo l'economia circolare cominciando dalle idee. Ecco parliamo di porta a porta delle idee – spiega Francesco Paolo Ricci – Invece di propinare dall'alto proposte preconfezionate, ripariamo i legami con la popolazione e ripartiamo dal basso. Ma non lo facciamo in ordine sparso, co-progettiamo con metodo, attraverso focus group verticali che affrontino i temi con la profondità che meritano. Sono certo che le idee dei cittadini siano risorsa preziosa, perchè restituiscono la fotografia di una quotidianità dalla quale non possiamo prescindere».

I sei tavoli saranno allestiti nelle sedi delle forze politiche a sostegno di Ricci.

Il Tavolo 1 (Iniziativa Democratica, corso Vittorio Emanuele II, dalle 19.30 alle 21.30) sarà dedicato a cultura, istruzione, tradizioni reti culturali e impresa creativa.

Il Tavolo 2 (Officina Partecipata, via Giosuè Carducci 11, dalle 18 alle 20), tratterà i temi del commercio e del lavoro, nuove imprese, servizi alla comunità, valore della terra e lavori utili.

Il Tavolo 3 (Partito Democratico, corso Vittorio Emanuele 21, dalle 19.30 alle 21.30) riguarderà sostegno a chi a bisogno, strutture e servizi utili, edilizia residenziale sociale.

Il Tavolo 4 (Sinistra Italiana, corso Vittorio Emanuele 30, dalle 19.30 alle 21.30) sarà dedicato ad ambiente, rifiuti e viabilità.

Il Tavolo 5 (Partito Democratico, dalle 19.30 alle 21.30) si concentrerà su urbanistica, lavori pubblici, verde e paesaggio rurale, trasporti.

Il Tavolo 6 (comitato elettorale in via Repubblica 30 dalle 19.30 alle 21.30), infine, sarà su convivenza civile, dialogo e collaborazione tra le persone, antimafia sociale e sicurezza.

Chi non potrà esserci, ma vorrà comunque dare il proprio contributo, potrà farlo nel comitato elettorale in via Repubblica 30, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 21, prima dei tavoli programmatici, o potrà lasciare la propria idea online a questo link.