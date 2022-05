Sport, Damascelli: «Al centro impiantistica e valore sociale»

«Vorrei mantenere un contatto costante con il mondo dello sport per ascoltare tutti i protagonisti attivi sul territorio». È l’impegno preso dal candidato sindaco Domenico Damascelli durante il “Tavolo Sport” convocato per ascoltare le migliori proposte per la stesura del programma.

«Dal confronto – sottolinea – è emersa l’urgente necessità di una programmazione per le strutture sportive, destinate alle discipline agonistiche e non. Le società, infatti, spesso sono trascurate e costrette a chiedere ospitalità nei Comuni vicini». Inoltre «sarà importante integrare l'operatività di palestre e oratori, oltre a rivitalizzare i settori giovanili di concerto con le realtà sportive presenti sul territorio».

«Bisogna tornare a mettere al centro dell'agenda politico-amministrativa questo importante strumento educativo, di inclusione sociale, e valorizzare le eccellenze: chi, come sportivi, dirigenti e addetti, ci mette entusiasmo, passione e sacrificio», conclude Damascelli.