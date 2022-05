Certificata la lista M5S Bitonto. Conte tira la volata a Maria Bufano sindaca

Ieri pomeriggio il presidente del MoVimento 5 Selle Giuseppe Conte ha consegnato ufficialmente la certificazione della lista del M5S Bitonto alla candidata sindaca Maria Bufano. L'incontro si è tenuto a Roma, nella sede del movimento, alla presenza della deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero.

«È stato un grande onore – afferma Bufano – incontrare il presidente Conte. Con lui ho discusso delle nostre proposte per migliorare Bitonto, Palombaio e Mariotto ed è stato bello ricevere pieno sostegno per questa competizione elettorale. Già da domani torneremo a confrontarci con cittadini e associazioni per continuare a raccogliere le istanze per cambiare la città e presentare i nostri progetti».

«Con la certificazione della lista del MoVimento 5 Stelle – sottolinea la deputata Ruggiero – il gruppo di Bitonto ha superato la procedura di rigidi controlli che la nostra comunità, unica nel panorama politico, svolge per scongiurare la presenza di condannati e impresentabili. È una giornata importante per il M5S Bitonto che, con Maria Bufano sindaca, vuole portare la novità e il cambiamento in città, superando definitivamente il passato».