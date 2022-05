Una “Comunità condivisa” a sostegno di Francesco Paolo Ricci

Sei tavoli programmatici, oltre 50 ore di lavoro, più di 200 cittadini che, insieme, hanno immaginato la Bitonto dei prossimi cinque anni e hanno redatto “Una Comunità condivisa”, il programma elettorale della coalizione a sostegno di Francesco Paolo Ricci, candidato sindaco per Bitonto, Mariotto e Palombaio.

Non un semplice programma ma un grande progetto corale che ha raccolto l'entusiasmo di tanti, premiando così il metodo partecipato adottato dalla coalizione di centrosinistra, senza abbandonarsi a facili demagogie e false promesse. Un progetto di “condivisione”, parola chiave di tutta la campagna di Ricci e della sua squadra.

«È stato un grande momento di partecipazione per tanti cittadini che, con il loro diretto e concreto contributo, hanno voluto far sentire il proprio senso di comunità. Condivisione, visione, visi: non è un gioco di parole, ma l'unico paradigma che conosco per amministrare una città. Non mi piacciono le stanze dei bottoni, i gruppi dei pochi privilegiati che scelgono sulle teste degli altri. Abbiamo organizzato incontri aperti a tutti e a tutte, abbiamo creato un modulo online per raccogliere le idee di chi non poteva esserci fisicamente. Quando parliamo di impegno “insieme” – sottolinea Ricci – non lo facciamo per forma, ma ci impegniamo fattivamente perché questo programma sia un progetto partecipato e condiviso. Non abbiamo altro desiderio che far crescere la città, affrontando sempre nuove sfide con coerenza e spirito di squadra».