Maria Bufano rinuncia alla corsa per le elezioni

«Con mio immenso dispiacere devo comunicarvi una notizia molto importante. Per motivi di carattere personale sono costretta a rinunciare alla corsa per la carica di sindaca per conto del MoVimento 5 Stelle, che di conseguenza non sarà presente alle imminenti elezioni amministrative. Domani consegnerò ufficialmente la rinuncia alla competizione elettorale. Chiedo a tutti di rispettare la mia scelta, senza alimentare illazioni né dietrologie, perché è un momento molto difficile per me».

Così in una nota Maria Bufano (MoVimento 5 Stelle Bitonto).