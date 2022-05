Francesco Boccia a Bitonto per Francesco Paolo Ricci

FRANCESCO BOCCIA A BITONTO PER SOSTENERE FRANCESCO PAOLO RICCI

Venerdì 27, alle 21, l’ex ministro incontrerà il candidato sindaco per

il centrosinistra



Francesco Boccia incontra Francesco Paolo Ricci, candidato sindaco di itonto per la coalizione di centrosinistra.

Questa sera alle 21, l'ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, sarà al comitato elettorale in via Repubblica 30, per sostenere Ricci in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno.