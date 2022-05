Antenna Sud intervista il candidato sindaco Damascelli

Un incontro con i cittadini per spiegare il programma di governo della città di Bitonto per i prossimi cinque anni, sotto la guida del candidato sindaco Domenico Damascelli.

Sarà questo il tema al centro dell'incontro di domani, mercoledì 1° giugno alle 20, nel cortile di palazzo De Marinis (in via Tommaso Traetta 6). Ad intervistare il candidato sarà la giornalista di Antenna Sud Manila Gorio.

"Sarà un modo per incontrare i cittadini in un luogo storico, per parlare del programma e delle bellezze della città da valorizzare e potenziare, nell'ottica di uno sviluppo sia culturale, sia economico", spiega Damascelli.

Appuntamento, dunque, per domani alle 20, nel cortile di palazzo De Marinis.