Faccia a faccia Damascelli-Ricci su BitontoLive. Il video

Un faccia a faccia per analizzare le criticità di Bitonto, Palombaio e Mariotto e confrontarsi sulle soluzioni da offrire alla comunità: questo è stato il dibattito tra Domenico Damascelli e Francesco Paolo Ricci, i due candidati in lizza per Palazzo Gentile, trasmesso ieri in diretta facebook da BitontoLive e condotto dalla giornalista Mariella Vitucci.

L’autopresentazione dei due candidati ha rotto il ghiaccio, mostrando subito differenze ma anche tratti in comune: la passione e la militanza politica nei rispettivi campi (centrodestra per Damascelli, centrosinistra per Ricci), la lunga esperienza in Consiglio comunale, l’impegno nelle rispettive professioni (laurea in economia e conduzione dell’azienda agricola di famiglia per Damascelli, avvocatura per Ricci).

Un confronto diretto e serrato, a tratti muscolare ma sempre nel solco del rispetto reciproco, fra due contendenti di spessore che si sono misurati sui temi della macchina amministrativa comunale da rafforzare, sull’attenzione per le frazioni di Palombaio e Mariotto, sulla gestione della raccolta differenziata (tema di grandissima attualità che ha acceso il dibattito) e su molto altro. Tante e interessanti le interazioni dei cittadini.

Settantacinque minuti che contengono una serie di punti programmatici del patto che gli aspiranti sindaci hanno scritto con i bitontini. Da rivedere e conservare, a futura memoria.