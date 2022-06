Affissi i manifesti con le liste e le candidature ammesse alle amministrative

Sono in affissione da ieri all’albo pretorio online e in altri luoghi pubblici della città i manifesti con le liste e le candidature ammesse alle prossime elezioni comunali, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

I manifesti saranno affissi, per la consultazione da parte degli elettori, anche all’interno dei seggi elettorali nella giornata di svolgimento delle votazioni, domenica 12 giugno.