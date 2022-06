Damascelli: “Bisognerà prendersi cura della città”

“Prendersi cura della città è come prendersi cura della terra. È semina continua, è amore per le piccole cose, è saper ogni giorno mescolare i bisogni di tutti per essere comunità. È avere la certezza di cambiare per ricostruire. Per scrivere tutta un’altra storia”. Sono le parole contenute nel video spot del candidato sindaco Domenico Damascelli, pubblicato questa mattina sui social .

Al centro, il tema della cura che bisognerà rivolgere alla nostra città, con le frazioni di Mariotto e Palombaio, al fine di poterla migliorare: seminando, per poi raccogliere i frutti.

Serviranno l’aiuto e il contributo di tutti, perché Bitonto deve tornare a sentirsi comunità. Per questo, abbiamo deciso di raggiungere i cittadini di ogni età su ogni tipo di canale social, da Facebook a TikTok, passando per Instagram.

Inoltre sarà possibile scaricare il programma di mandato sul proprio smartphone per poterlo sfogliare e leggere.

Programma di mandato (versione sintetica)

Programma di mandato (versione completa).