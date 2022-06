Comunali, nessuna indicazione di voto dal M5S Bitonto

"Nelle ultime settimane si sono rincorse voci, totalmente destituite di fondamento, sul sostegno del M5S a Bitonto per l'uno o l'altro candidato sindaco in corsa per Palazzo Gentile. Smentiamo con la più assoluta fermezza queste false notizie, sottolineando che il MoVimento 5 Stelle di Bitonto non darà alcuna indicazione di voto in occasione delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 12 giugno”. Così gli attivisti del MoVimento 5 Stelle Bitonto.

“Il gruppo locale – aggiungono – non si riconosce in nessuno dei due candidati sindaco in campo, né in alcuna delle rispettive coalizioni".