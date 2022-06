Domenico Damascelli incontra le frazioni prima della volata finale

Il candidato sindaco Domenico Damascelli incontra i cittadini delle frazioni in due diversi appuntamenti: il primo questa sera in piazza Roma a Mariotto, il secondo domani in piazza Milite Ignoto a Palombaio, entrambi alle 20.

Al suo fianco tutta la coalizione e i candidati che lo sosterranno nella volata che porterà alle elezioni di domenica 12 giugno.

In caso di pioggia gli appuntamenti saranno spostati a Mariotto nella pizzeria Ares (via Amedeo sn); a Palombaio nella sede di un comitato elettorale in piazza Milite Ignoto 16/A (angolo via Aspromonte).