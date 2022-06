Ricci chiude la campagna elettorale e lancia “Sindaco per un giorno”

Domani alle 21.30 in piazza Aldo Moro, Francesco Paolo Ricci, candidato sindaco di Bitonto, Mariotto e Palombaio, e i rappresentanti delle otto liste a suo sostegno, scenderanno ancora una volta in campo per chiudere la campagna elettorale e invitare i cittadini a sostenere il centrosinistra in vista dell’appuntamento elettorale di domenica.

Un comizio finale che conclude una campagna elettorale bella e intensa, fatta di incontri, dialoghi con tanta gente. Perché, spiega Ricci, «la campagna elettorale non è una caccia al voto. È incontro, dialogo e confronto con tante persone di buona volontà, che hanno deciso di percorrere, insieme, una strada verso una nuova idea di città. Verso un futuro da condividere».

E la condivisione sarà la stella polare della squadra di governo guidata da Francesco Paolo Ricci che, in caso di vittoria, avvierà l’iniziativa “Sindaco per un giorno”.

Entro i primi cento giorni dall’elezione sarà attivata una piattaforma online che consentirà a chiunque di prenotare una giornata in cui seguire Ricci nella sua attività amministrativa. Un’iniziativa concreta e reale, già condotta con successo in altri Comuni d’Italia, che parte dai valori che da sempre ispirano l’avvocato e la coalizione di

centrosinistra: condivisione, trasparenza, compartecipazione, prossimità.