Ultimo Consiglio comunale: approvati Dup e bilancio

Diciassette presenti al Consiglio comunale di ieri, l'ultimo dell'amministrazione comunale Abbaticchio.

Il primo punto all'ordine del giorno riguardava la riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di collegamento con il centro urbano e di margine con gli ambiti rurali, in particolare l'approvazione del progetto definito per la realizzazione della ciclovia nella periferia est della città, per un investimento di oltre un milione di euro di fondi europei. Il sindaco Michele Abbaticchio ha spiegato che prevede la realizzazione di piste ciclabili nella zona 167, con collegamento verso il centro cittadino. Il provvedimento è stato approvato con 15 voti favorevoli.

A seguire si è discusso sulle aree da destinare a residenza nei piani sociali 167 e alle attività produttive e terziarie del PIP. Anche questo punto è stato approvato a maggioranza.

Sul terzo argomento all’ordine del giorno – il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e la ricognizione dello stato dei programmi 2021 – ha relazionato l'assessore al bilancio Domenico Nacci. Ha spiegato che il Dup è una collezione di tutti i servizi erogati dal Comune e rappresenta «un atto dovuto da lasciare all'amministrazione che verrà come segno di continuità con ciò che è stato programmato in questi anni». Il documento, nella prima parte riporta quanto fatto dal governo Abbaticchio fino a dicembre 2021, nella seconda espone ciò che sarebbe stato fatto, andando incontro alle necessità di tutti i responsabili di servizio, lasciando in eredità alla futura amministrazione anche investimenti già reperiti e fondi messi da parte. Sul provvedimento è intervenuto il consigliere Michele Daucelli (CON), che ha contestato il metodo: «Non è possibile che provvedimenti di questa natura debbano arrivare in consiglio senza una discussione e condivisione in Commissione». Dichiarazione contestata dal consigliere Giuseppe Santoruvo (70032 Città in Movimento), che ha inveito contro Daucelli, costringendo il presidente Vito Antonio Labianca a sospendere la seduta per qualche minuto.

Alla ripresa Daucelli ha ribadito la propria contrarierà al documento, pieno – a suo dire – di «perdite attuali e future per la città», soprattutto relative ai servizi offerti dall'Azienda Servizi Vari. «Sono tanti i danni che rimarranno sulle spalle del Comune e dei cittadini», ha sentenziato il consigliere di minoranza. Polemiche che l'assessore Nacci ha rimandato al mittente, sottolineando che, da regolamento, Daucelli avrebbe potuto convocare egli stesso una Commissione per approfondire le tematiche del Dup. Al termine di un lungo botta e risposta, il provvedimento è stato approvato con 16 voti favorevoli.

A seguire, la discussione si è spostata sull'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024. Ancora una volta il consigliere Daucelli è intervenuto contestando l'operato di Nacci sull'aumento delle tariffe domestiche e non domestiche, auspicando un aumento delle riduzioni, per godere di più delle agevolazioni a beneficio dei cittadini. Nacci ha ribadito – facendo riferimento in particolare al tributo Tari – che un incremento di pochi euro a famiglia è stato un giusto compromesso per poter usufruire della raccolta differenziata porta a porta, «un passo verso la civiltà». Il provvedimento è stato votato a favore.

Quindi il Consiglio ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici, integrato con i finanziamenti più recenti acquisiti tramite il Pnrr, in particolare per il palazzetto dello sport, la riqualificazione delle piazze Moro e Marconi e opere relative al tessuto urbano. Stessa sorte per lo schema di protocollo d'intesa con la Città metropolitana di Bari per le procedure di gara finalizzate all'attuazione del Pnrr e del Pnc.

Al termine il sindaco Abbaticchio ha ringraziato gli uffici, i dirigenti, la Giunta e il Consiglio per il supporto ricevuto in questi dieci anni di governo.