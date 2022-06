Comizio finale per Domenico Damascelli: «Scriveremo insieme tutta un’altra storia»

«Dobbiamo scrivere insieme tutta un’altra storia». È l’invito che il candidato sindaco Domenico Damascelli fa ai propri concittadini per il comizio finale che avrà luogo questa sera alle 19.30 in piazza Aldo Moro o, in caso di pioggia, nel cineteatro Coviello.

Al suo fianco tutta la coalizione e i candidati che lo supportano nella corsa alle elezioni di dopodomani.

«Abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi – aggiunge Damascelli – per correre e progettare assieme una Bitonto più bella, che abbatta ogni barriera, architettonica e culturale, che sia inclusiva e tenga a cuore chi in città resta per vivere, metter su famiglia e investire. Che dia valore alle proprie peculiarità: dai prodotti agricoli e artigianali, fino ai tanti beni architettonici, valorizzando l’immenso capitale umano presente. I cittadini devono sentirsi al sicuro, curati, per poter amare ogni strada, ogni vicolo, ogni fazzoletto di terra, come se fosse casa propria».

Durante l’evento sarà distribuita la brochure del programma di governo con il progetto per la visione di Bitonto, Mariotto e Palombaio da qui al 2027.

Con i codici qr all’interno si potranno rivedere anche i video pubblicati sui social.