Piazza Moro gremita per Domenico Damascelli: «È ora di cambiare pagina»

«Scriveremo insieme tutta un’altra storia». È con lo slogan che ha accompagnato tutta la campagna elettorale per queste amministrative, che il candidato sindaco Domenico Damascelli ha salutato i tanti cittadini accorsi per il comizio finale in piazza Aldo Moro. Applausi e ovazioni da parte dei presenti che hanno gremito il luogo dell'incontro e sostenuto l’idea di una nuova visione di città.

«Dobbiamo tornare a far brillare la nostra Bitonto, con le sue frazioni, all’interno dell’area metropolitana. Per storia, cultura, tradizioni e produttività – ha detto Damascelli – meritiamo di tornare ad essere orgogliosamente bitontini. Ad accorciare le distanze tra di noi, a ricucire una città intera dal punto di vista urbanistico, sociale ed economico».

Il candidato sindaco ha illustrato il programma di governo, senza tralasciare alcun settore: «Continuerò ad ascoltare anche le proposte che mi verranno affidate da tutti i miei concittadini, a stare accanto a chi ha più bisogno, non facendo mancare mai il mio sostegno, appoggio, contributo e, quando sarà necessario, sarò pronto ad andare a battere i pugni con le istituzioni sovracomunali: dalla Prefettura per la sicurezza, alla Asl per la tutela della salute, alla Regione e Città metropolitana, per agricoltura, infrastrutture e finanziamenti. Ora corriamo: perché insieme scriveremo, davvero, tutta un’altra storia».