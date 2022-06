Continua il testa a testa tra i due candidati. Le prime parole di Damascelli: video

Si conferma testa a testa fra i due candidati sindaci. Continuiamo a comunicarvi il tempo reale i dati dello spoglio dalle sezioni di Bitonto, Palombaio e Mariotto. Domenico Damascelli (centrodestra), con il 50,26 % delle preferenze (4.777 voti), al momento è di poco avanti a Francesco Paolo Ricci (centrosinistra) con il 49,74% (4.727 voti).

SITUAZIONE ALLE 16.15 Candidato sindaco Voti % Domenico Damascelli 4.777 50,26 Francesco Paolo Ricci 4.727 49,74

Il commento di Damascelli. «Siamo ancora all’inizio dello spoglio - dichiara Damascelli dal comitato elettorale in corso Vittorio Emanuele - e c’è un sostanziale testa a testa, un pareggio, e quindi attendiamo i dati definitivi per cercare di tirare le somme di questa bella e avvincente campagna elettorale. Sto vivendo questo momento con grande serenità, attendo il risultato dei cittadini, non abbiamo condizionato nessuno, abbiamo parlato solo di proposte, idee, iniziative e programmi, e quindi attendiamo la fiducia sulle nostre proposte e sulle nostre idee».