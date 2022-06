Sorpasso Ricci su Damascelli, ma candidati vicini. Ricci: «Battaglia fino all'ultimo voto». Video

Nel testa a testa tra i due candidati sindaci, Francesco Paolo Ricci (centrosinistra) supera al momento il competitor di centrodestra Domenico Damascelli. Questi gli ultimi dati, aggiornati alle 16.45, in arrivo dalle sezioni di Bitonto, Palombaio e Mariotto: 6.326 voti per Domenico Damascelli (49,35%) e 6.493 preferenze per Francesco Paolo Ricci (50,65%).

SITUAZIONE ALLE 16.45 Candidato sindaco Voti % Domenico Damascelli 6.326 49,35 Francesco Paolo Ricci 6.493 50,65

Il commento di Ricci. «Siamo lì. Sarà una battaglia all’ultimo voto, com’era assolutamente prevedibile. Abbiamo fatto una campagna elettorale che alla fine ha portato a questo risultato, e credo che il risultato finale sarà veramente al conteggio dell’ultima scheda. Non gioiamo nel momento in cui superiamo Domenico Damascelli – dichiara Ricci dal comitato elettorale in via Repubblica – e non ci siamo demoralizzati quando era in leggero vantaggio. Siamo lì…».