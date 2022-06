Francesco Paolo Ricci è il nuovo sindaco

Dopo un lungo testa a testa con l'avversario del centrodestra Domenico Damascelli, il candidato della coalizione di centrosinistra Francesco Paolo Ricci è stato eletto nuovo sindaco di Bitonto, Palombaio e Mariotto.

In diretta, dalla conferenza stampa nella sede del suo comitato in via Repubblica, il nuovo primo cittadino ha espresso commozione e gratitudine nei confronti di tutti gli elettori e delle liste che lo hanno sostenuto in questa lunga campagna elettorale.