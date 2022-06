Damascelli: «Abbiamo combattuto contro la macchina del potere. Auguri a Ricci»

Domenico Damascelli, superato da Ricci nella corsa alla carica di primo cittadino di Bitonto, Palombaio e Mariotto, incassa la sconfitta e dichiara: «Abbiamo combattuto una battaglia contro la macchina del potere e l'establishment di altre consolidate strutture di potere, che hanno lavorato a senso unico per la coalizione di centrosinistra».

«Sono soddisfatto e ringrazio tutti i bitontini – aggiunge – per il grande consenso personale, ringrazio tutte le liste e i candidati che hanno condiviso con me questa bellissima campagna elettorale. Continueremo a lavorare per il cambiamento che circa la metà della città richiede fortemente. Faccio gli auguri di buon lavoro a Francesco Paolo Ricci».