Il neosindaco Francesco Paolo Ricci ringrazia la città

Questa sera, alle 20.30 in piazza Aldo Moro, il neoeletto sindaco di Bitonto, Palombaio e Mariotto, Francesco Paolo Ricci, terrà il comizio di ringraziamento alla città.

Un comizio per dire grazie ai cittadini per la fiducia dimostrata in lui, nella sua coalizione e nel suo progetto: «Le bitontine e i bitontini hanno scelto di dare fiducia a un progetto amministrativo solido e concreto, basato sulla condivisione del nostro futuro comune e sull'idea di una comunità più giusta, solidale, sostenibile, in cui riscoprire la bellezza dello stare insieme costruendo relazioni sane e costruttive. Hanno scelto la condivisione. Hanno scelto la fiducia reciproca. Hanno scelto un'idea di giustizia basata sulla solidarietà sociale. Hanno scelto di credere che insieme, tutti noi, potremo costruire una comunità migliore, senza invidie e pregiudizi».