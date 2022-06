Martedì 21 la proclamazione ufficiale di Ricci sindaco

Martedì 21 alle 16.30, Francesco Paolo Ricci sarà ufficialmente proclamato sindaco di Bitonto.

Ad annunciarlo è stato lui stesso, ieri sera, dal palco in piazza Aldo Moro, per il ringraziamento ai cittadini per il consenso ricevuto alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno. E non solo i cittadini: «Ringrazio Domenico Damascelli. Credo che sia giusto per chi vince – ha detto Ricci – tendere una mano e lanciare ponti. E sono sicuro che questi segni saranno colti da chi vuole il bene di Bitonto Palombaio e Mariotto».

A fianco del primo cittadino, i consiglieri eletti della nuova maggioranza: Francesco Brandi, Domenico Pinto, Antonella Vaccaro, Francesca Giordano (Partito Democratico), Lillino Avellis, Nicola Acquafredda, Christian Farella (Strada in Comune), Giuseppe Santoruvo, Marida Milo Milo (Per Bitonto, Palombaio e Mariotto), Cosimo Bonasia, Teresa Carbone (Democratici per la Puglia), Marianna Legista, Fabio

Fiore (Rete Civica), Francesco Giordano (Laboratorio Officina partecipata), Domenico Nacci (Più Si).

«Lavoreremo – ha detto il neosindaco – perché si riscopra quel senso di comunità che abbiamo sempre richiamato in questi giorni e in cui noi abbiamo sempre creduto. Voi mi affiancherete in questo percorso, i cittadini ci hanno dato fiducia e non possiamo deluderli. È la vittoria di tante ragazze e tanti ragazzi, uomini e donne che tanto fanno per questa città».