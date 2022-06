Ruggiero (M5S): "Bene rinnovo contratto sanità. Ora si sblocchi indennità infermieri"

"La firma del rinnovo 2019-2021 del contratto per il personale sanitario è un importante passo avanti sulla strada del riconoscimento del valore professionale dei lavoratori del comparto, dimostrato in maniera ancora più significativa durante la pandemia". Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in commissione Affari sociali alla Camera.

"Dopo una lunga attesa – continua – alla retorica sull'importanza dei professionisti della sanità è seguito un atto concreto che porterà, fra le altre cose, miglioramenti stipendiali alla categoria. Uno sviluppo che come MoVimento 5 Stelle avevamo auspicato da tempo e che ora diventa realtà. Grazie al rinnovo potrà essere sbloccata l'indennità covid per gli infermieri, per la quale durante il governo Conte 2 avevamo stanziato le risorse opportune. Un ulteriore riconoscimento per premiare il grande lavoro svolto dagli infermieri, così come dagli altri professionisti della sanità, durante la pandemia".