Botta e risposta tra il neo sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Il primo cittadino e il governatore della Puglia si sono incontrati ieri in occasione dell'assemblea dei circoli Pd pugliesi e – alle domande deila stampa sul "caso" Bitonto (dove la lista di Emiliano, Con, ha sostenuto la candidatura di parte avversa al centrosinistra alle ultime elezioni comunali) – Emiliano ha risposto ricordando che «Ricci aveva il sostegno di tutti gli esponenti politici del Partito democratico» e che non è riuscito a «non far candidare dall'altra parte quelle liste».

«È storia vecchia ormai», ha concluso il sindaco Ricci.

Pace fatta? Chissà.