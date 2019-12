Gaetano Bonasia si dimette da consigliere comunale

Gaetano Bonasia ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. L’esponente del Partito democratico eletto nel 2017 con 606 voti rinuncia a continuare il suo percorso nella massima assise cittadina a causa di nuovi incarichi a livello nazionale.

“Nella giornata di oggi (ieri, ndr) ho rassegnato nelle mani del Segretario Generale, Salvatore Bonasia, le mie dimissioni irrevocabili da consigliere comunale – scrive l’ormai ex consigliere Pd –. A causa di motivi professionali e nuovi incarichi a livello nazionale, purtroppo, non potrò seguire i lavori amministrativi e politici con la stessa dedizione di questi mesi. Ho maturato questa scelta per un forte senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell’istituzione comunale, del mio partito e dei 606 cittadini che due anni fa mi hanno consentito di essere il candidato più suffragato della lista del Partito Democratico e di sedere, quindi, nella massima assise cittadina. Desidero ringraziare tutti i colleghi consiglieri, la giunta comunale ed il Sindaco che in questi anni hanno sempre valutato con attenzione le mie proposte a tutela soprattutto del settore più importante dell’economia cittadina, l’agricoltura. È stato un onore rappresentare la mia città”.

A subentrare ora potrebbe essere Franco Natilla, primo dei non eletti nella lista Pd ma che da sempre si è dimostrato ostile nei confronti del primo cittadino Abbaticchio, oppure Gaetano Naglieri, l’ex segretario cittadino che nel frattempo è però passato tra le fila di Italia Viva.