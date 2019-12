Bilancio bocciato nelle Commissioni, Damascelli: “Emiliano senza maggioranza. Regione allo sbando”

“Dobbiamo rivolgerci a Chi l’ha visto: la maggioranza di Emiliano non esiste più. Oggi (ieri, ndr) abbiamo partecipato alle Commissioni sul bilancio di previsione 2020, e il relativo disegno di legge, assieme al documento di economia e finanza regionale, è stato bocciato in ben tre sedute! Com'è possibile bocciare la legge di stabilità, il documento di programmazione più importante per una Regione, che dovrebbe essere il cuore di tutta la visione politica del governo? I consiglieri di centrosinistra hanno inviato un messaggio ben preciso ad Emiliano: non lo seguono più. Il significato politico di queste scelte è fortissimo e lascia immaginare le conseguenze negative per la nostra Regione: un’altra evidente dimostrazione dell’incapacità politica e amministrativa di questa maggioranza raffazzonata. Il presidente provoca così tanti mal di pancia all’interno della sua coalizione, da paralizzare l’attività dell’ente, senza costruire nulla per la collettività”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia, il bitontino Domenico Damascelli.