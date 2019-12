Manovra, Ruggiero: “Più soldi in busta paga per milioni di lavoratori”

«Con questa manovra economica andiamo a ridurre le tasse e ad aumentare gli stipendi di milioni di lavoratori». Così la deputata Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze, a proposito della Legge di Bilancio. «Abbiamo disinnescato – continua – l’incremento dell’IVA pari a 23 miliardi di euro, ovvero circa 600 euro a famiglia, che avrebbe provocato effetti negativi sui consumi, portando all’aumento del prezzo di beni primari come pane, pasta e carne».

«In più, dopo decenni di stagnazione degli stipendi, abbiamo stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi per il 2021 per tagliare il cuneo fiscale dei lavoratori con redditi bassi e medio-bassi. Questa misura porterà centinaia di euro in più all’anno per lavoratore dipendente, una cifra che aumenta nel caso in cui la famiglia sia composta da due lavoratori dipendenti».

«Altro provvedimento importante è il raddoppio del bonus per gli asili nido (da 1.500 a 3.000 €) e l’estensione del bonus bebè a tutti i nuclei famigliari».

«Grazie alle nostre misure – conclude la Ruggiero – diamo più risorse ai cittadini e rilanciamo l’economia».