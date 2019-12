Torna nella massima assise cittadina '70032 città in movimento'

Dai consiglieri comunali Giuseppe Fioriello e Giuseppe Santoruvo riceviamo e pubblichiamo:

I consiglieri comunali Giuseppe Fioriello e Giuseppe Santoruvo costituiranno nel prossimo Consiglio comunale il gruppo consiliare “70032 città in movimento”. Torna quindi a costituirsi nella massima assise comunale lo stesso gruppo che nella primavera del 2017, prima che la lista civica rappresentata all’epoca dei fatti in consiglio dagli stessi Fioriello e Santoruvo confluisse nel movimento politico Sud al Centro.

I consiglieri hanno affermato che la decisione è maturata nel corso degli ultimi mesi. Quando nel novembre 2018, “70032 città in movimento”, lista civica presentatasi alle elezioni comunali del 2017 a sostegno della coalizione per Michele Abbaticchio sindaco decise di confluire nel movimento Sud al Centro, lo fece con il chiaro intento e con l’unico scopo di realizzare un percorso comune basato sullo scambio di esperienze tra amministratori locali attraverso una più intensa ed efficace interazione a livello provinciale e regionale, al fine di offrire un maggior contributo per la crescita della città di Bitonto. Sostanzialmente nella necessità di essere incisivi nell’azione politica locale, con idee, proposte, riflessioni sulle situazioni importanti che impegnano la politica cittadina.

Negli ultimi mesi purtroppo abbiamo appurato – continuano i consiglieri –, da parte della segreteria politica locale di Sud al Centro la mancanza di una linea da seguire in riferimento alla vita politica e amministrativa locale. Assoluto silenzio su questioni importanti nei confronti delle quali un gruppo composto da ben cinque consiglieri comunali che aveva nel presidente del Consiglio Comunale il riferimento politico nella massima assise cittadina avrebbe potuto esprimere la propria linea.

Altra situazione – continuano Fioriello e Santoruvo – è la questione per cui molto spesso l’interazione con i riferimenti politici della terra di Bari e regionali al posto di giovare alla città di Bitonto era foriera di pretestuosi dissidi, dannosi per la crescita della città. Una situazione paradossale questa, più volte rappresentata alla stessa segreteria locale, che non ha mai trovato risposte adeguate, che hanno portato il movimento Sud al Centro quasi ad autoescludersi dalla coalizione di governo della città o comunque ad assumere una posizione marginale all’interno della stessa e di mera dipendenza dai fatti politici extra locali che non hanno nulla a che fare con l’agire politico locale nell’esclusivo interesse della comunità bitontina.

L’azione di un consigliere comunale per come la intendono i sottoscritti, infatti, deve essere di controllo, deve essere propositiva e sempre improntata a sostenere gli interessi della gente, che spingono l’agire di un amministratore pubblico locale ad essere protagonista nella massima assise comunale.

Per questo motivo dopo esserci consultati con i tanti amici con i quali continuamente e quotidianamente condividiamo il nostro agire politico – sostengono Fioriello e Santoruvo –, abbiamo deciso di ricostruire nella massima assise comunale il gruppo consiliare “70032 città in movimento” con lo stesso entusiasmo che caratterizzò la primavera politica bitontina del 2017 nella quale la lista civica raccolse circa 2000 preferenze, risultando assoluta protagonista nella rielezione del Sindaco Abbaticchio, con la conferma qualora ve ne fosse la necessità del sostegno a Michele Abbaticchio.