Riunioni della1° Commissione consiliare in via San Luca, la proposta di Castellano

"Accanto alle manifestazioni servono atti concreti ed oggi ringrazio in qualità di presidente della 1° commissione consiliare (Emanuele Sannicandro, Massimo Lacetera, Michelangelo Rucci e Maria Grazia Gesualdo) per aver accettato e condiviso di dare un segnale a questi signorotti.

Faremo le nostre riunioni pubbliche di commissione proprio lì in via San Luca. Qualcuno, come ha ribadito Michele Abbaticchio, si è permesso di offendere la memoria di quanti sono morti per difendere i più deboli e per combattere chi pensa che con la forza si possano ottenere cose. Questa per me è mafia e serve essere lì presenti con le istituzioni quotidianamente accanto ai tanti buoni cittadini presenti in via San Luca e nel centro antico. Ecco perché abbiamo deciso di fare commissione lì. Non basterà ma sono certo che questi gesti se moltiplicati possano davvero renderci liberi".

Questa la proposta del consigliere comunale Pasquale Castellano, all'indomani del danneggiamento volontario da pare di ignoti delle scritte nel borgo antico e all'accensione delle frasi in memoria di Anna Rosa Tarantino.