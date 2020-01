Spartitraffico sbriciolato in via Ricapito, FI Bitonto: “Trappola per gli utenti della strada”

“Una vera e propria trappola per gli utenti della strada in via Domenico Ricapito, da rimuovere immediatamente. Si tratta dello spartitraffico nel tratto finale della strada, quasi all’incrocio con via Crocifisso. Non segnalato né illuminato, oltre che deteriorato, lo spartitraffico viene puntualmente impattato da auto e mezzi pesanti". Lo denuncia Forza Italia Bitonto.

“Il cordolo, privo di segnaletica orizzontale e verticale, ormai sbriciolato dai continui urti, causa numerosi incidenti che vedono coinvolti malcapitati automobilisti, ciclisti e pedoni. Se ne sono verificati anche di molto gravi, con persone ferite e auto distrutte, che hanno reso necessario l'intervento di ambulanze del 118 e mezzi di soccorso”, aggiungono i forzisti.

“L’amministrazione comunale non può continuare ad ignorare un pericolo che esiste ormai da diversi anni, per di più in una zona tanto frequentata. Provveda subito a transennare lo spartitraffico – incalza la consigliera comunale azzurra Carmela Rossiello – per mettere in sicurezza la zona e garantire l’incolumità degli utenti della strada e l’integrità dei mezzi di trasporto”.

“È urgente intervenire per rimuovere questa trappola. Finora non è stato fatto nulla e non c’è più tempo da perdere. Questo tratto di via Ricapito è diventato troppo pericoloso", conclude Fi Bitonto.