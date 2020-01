Trasporti, Ruggiero: «Alla Puglia 120 milioni di euro per l’acquisto di autobus ecologici»

«Risorse importanti che costituiscono un ulteriore passo in avanti verso una rivoluzione verde in Italia». Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze. «È stato firmato -prosegue – un decreto interministeriale che stanzia 120 milioni di euro circa, ripartiti in 8,1 milioni di euro all’anno, per la Puglia fino al 2033, con lo scopo di rinnovare i bus con mezzi meno inquinanti (elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni, puntando al miglioramento della qualità dell’aria, secondo le tecnologie più innovative».

«Nel primo triennio il 50% dei fondi potrà essere destinato alla realizzazione della rete infrastrutturale per l’alimentazione alternativa. Inoltre, in applicazione della clausola del 34%, la quota di risorse stanziate per il Sud Italia non potrà essere inferiore a questa cifra. In totale, i fondi previsti nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile sono pari a 2,2 miliardi di euro».

«L’Italia – ricorda la deputata – è fra i Paesi europei con il maggior numero di decessi prematuri per inquinamento atmosferico in rapporto alla popolazione, secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’ambiente. Lo scorso anno Legambiente definiva la situazione italiana della qualità dell’aria “da codice rosso”. Con questo provvedimento – conclude – vogliamo migliorare l’aria che respiriamo nelle nostre città».