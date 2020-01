Xylella, Damascelli (Fi): 'Per reimpianti pagati solo 3mln dei 50 disponibili nel Psr. Una vergogna'

“Se oggi siamo arrivati a registrare la presenza della Xylella anche nel barese, è (de)merito di chi non ha fatto il suo dovere, preferendo mettere in scena fiction ridicole o rincorrere teorie fantasiose piuttosto che seguire quanto indicato dalla scienza”.

A denunciare la situazione è il consigliere regionali di Forza Italia, Domenico Damascelli: “Alle evidenti e conclamate responsabilità del presidente Emiliano sull’espansione del batterio, si aggiungono quelle relative alle innumerevoli inefficienze collezionate sul Piano di Sviluppo Rurale. Oggi apprendiamo che, per l’espianto e il reimpianto di ulivi resistenti nelle aree colpite, sono stati pagati solo 3 milioni di euro a fronte dei 50 disponibili nel Psr. Il che significa che si continua pervicacemente a produrre danni al mondo agricolo, senza comprendere l’urgenza di cambiare registro. La Xylella ha già causato danni per circa 1,5 miliardi di euro e avanza di quasi due chilometri al mese. Ci sono aziende al collasso, frantoniani che hanno chiuso gli stabilimenti... un intero sistema è in ginocchio e la Regione Puglia continua a non fare assolutamente nulla per sostenere il settore”.

“È una vergogna di cui il presidente Emiliano sembra non curarsi affatto – conclude il forzista –, nemmeno per risollevare la sua immagine (impresa assai ardua)”.