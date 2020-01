Psr, Damascelli: “Emiliano ridicolo, sentenza del Tar certifica i suoi errori”

“Emiliano ha anche il coraggio di parlare sul Piano di Sviluppo Rurale, quando dovrebbe solo tacere e lavorare intensamente per evitare di continuare a perdere fondi come accaduto fino ad oggi, con mille opportunità sfumate per i nostri agricoltori. La sentenza di oggi (ieri, ndr), che riguarda solo un ricorso tra i centinaia presentati, dimostra che il Psr era pieno zeppo di errori: i giudici amministrativi infatti rigettano un ricorso che riguarda l’Ipe. Ovvero, il Tar aveva ammonito la Regione sul criterio della redditività previsto nei bandi (l’indice di performance economica perché non aderente alla realtà), imponendo di rivedere le domande. La Regione, quindi, ha ammesso l’errore e ha rifatto le graduatorie. Il ricorso di oggi era relativo alla graduatoria riformulata e l’esito non poteva essere diverso! Il Tar non poteva rinnegare una sua pronuncia. Ergo, Emiliano non ha nulla da sventolare, anzi! La sentenza sancisce in modo esemplare la manipolabiltá del sistema. Il Tar oggi ha iniziato a demolire il muro delle falsità e a costruire la lapide del fallimento di questo Governo regionale. Tutto conferma che la Regione ha compiuto errori gravissimi nella stesura dei bandi del Psr, tanto da dover rivedere le graduatorie. Nel frattempo, si perdono centinaia di milioni di euro che sarebbero stati vitali per il comparto e per un suo effettivo rilancio. È ridicolo che Emiliano abbia il coraggio di parlare di successo, laddove oggi ha avuto solo conferma del suo fallimento”.

Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia, in una nota stampa.