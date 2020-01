La deputata bitontina Ruggiero eletta facilitatore regionale per il MoVimento 5 Stelle in Puglia

«Svolgerò il mio ruolo con impegno e determinazione, consolidando e ampliando i rapporti con i territori, fornendo tutto il supporto necessario per risolvere le problematiche che di volta in volta si presentano». Lo dichiara la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), a proposito della sua elezione a facilitatore regionale per il MoVimento 5 Stelle in Puglia, nell’area delle relazioni interne, da parte degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. «La figura del facilitatore regionale fa parte della riorganizzazione del MoVimento 5 stelle e ha l’obiettivo di rendere più efficaci i rapporti fra le istituzioni, i portavoce e la base. In tutta Italia sono stati eletti 90 facilitatori regionali, che assieme ai 12 facilitatori tematici nazionali e i 6 facilitatori nazionali organizzativi andranno a formare la nuova struttura del movimento».

«Luigi Di Maio – aggiunge la deputata, che ha partecipato oggi alla presentazione dei facilitatori regionali in cui è intervenuto l’ormai ex-capo politico- ha rappresentato un punto di riferimento per tutto il MoVimento 5 Stelle e continuerà a farlo, ma è arrivato il momento di un cambio di passo. Luigi ha portato a casa importanti provvedimenti ed è ora di fare tesoro della sua esperienza di capo politico per ripartire ancora più forti e determinati di prima».

«Il discorso di oggi è stata un’istantanea fedele della situazione del MoVimento 5 Stelle, dei punti di forza e dei problemi che la nostra nuova struttura organizzativa dovrà superare. Come facilitatore regionale adesso collaborerò assieme agli altri membri del Team del Futuro per traghettare il Movimento verso gli Stati Generali di marzo».

«Come ha ribadito Luigi – conclude la deputata- le nostre 5 Stelle continueranno a camminare sulle gambe di milioni di italiani».