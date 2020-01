Vittoria Santelli, Damascelli: “Dalla Calabria parte la riscossa del centrodestra al Sud”

“La vittoria di Jole Santelli in Calabria è l’inconfutabile dimostrazione del fallimento del centrosinistra e dei 5 Stelle, che in queste elezioni sono stati rasi al suolo. E fa da apripista alla riscossa del centrodestra”. Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia, commenta i risultati delle regionali di ieri.

“Sono certo – continua – che il nostro successo in Calabria possa dare il via al riscatto del Sud, restituendo finalmente al buon governo del centrodestra anche la nostra Puglia, devastata da quindici anni di disastri del centrosinistra”.

"Siamo pronti a governare con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega in coalizione compatta, capace di esprimere un programma condiviso, da contrapporre ai giochi politici di un Emiliano logoro, giunto ormai al capolinea”, conclude Damascelli.