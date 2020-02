Elezioni regionali, Abbaticchio smentisce la sua candidatura

Non sarà Michele Abbaticchio il candidato di Matteo Renzi per la corsa alla carica di presidente della Regione Puglia, da contrapporre al candidato del centrosinistra Michele Emiliano.

È stato lo stesso primo cittadino di Bitonto a smentire categoricamente la notizia emersa giovedì scorso durante la trasmissione mattutina di La7 “L’aria che tira”, nella quale il giornalista Andrea Carugati ha ipotizzato proprio il nome di Abbaticchio per tentare da parte di Renzi e Calenda una spallata ad Emiliano.

“Ringrazio i leader nazionali ed i giornalisti che hanno ritenuto il mio profilo all'altezza di un simile incarico – scrive Abbaticchio su Facebook –, ma in questo momento non è solo importante che la mia città non conosca brusche interruzioni amministrative ma che l'intera coalizione regionale di centrosinistra conservi la massima unione possibile. Le destre avanzano con visioni che non posso condividere. Ma occorre mettere al centro, di tutto, le politiche agricole per rilanciare l'azione di governo. L'agricoltura è un valore essenziale, trasversale, fondamentale per il welfare, per la cultura, per l'industria, per le infrastrutture e la mobilità. Per il lavoro e lo sviluppo di troppe terre che non sono state mai al centro di un piano strategico disegnato sulla Storia della ricchezza pugliese”.

Anzi il primo cittadino bitontino, esponente di Italia in comune, citando l’ex presidente della Regione Nichi Vendola, punta a riunire il centrosinistra pugliese: “Le nostre radici sono il nostro futuro, la terra è la mappa di ogni decisione. Ripartiamo da qui. E ricominciamo insieme”.

Lanciando lo sguardo verso gli altri schieramenti politici, pare ora che Renzi possa puntare tutto sul nome di Spagnoletti Zeuli per contrastare Emiliano mentre il Movimento 5 Stelle ha già definito in Antonella Laricchia – per la seconda volta – la candidata grillina nella massima assise pugliese. Ancora da definire invece il candidato del centrodestra con Fratelli d’Italia e Forza Italia che puntano tutto sull’ex presidente Raffaele Fitto; meno convinta invece la Lega di Salvini che vorrebbe proporre un suo nominativo. La battaglia è ancora aperta.