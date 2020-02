Damascelli (Fi): 'Emiliano non ha il coraggio di metterci la faccia sul fallimento del Psr'

“Oggi (ieri, ndr) in Commissione Agricoltura abbiamo affrontato ancora una volta le criticità del Psr, e la domanda che ho posto è la seguente: cosa riusciamo a salvare, con il rischio incalzante di perdere la quota di cofinanziamento europeo sui 142milioni di euro da destinare alle imprese agricole?”, esordisce così il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli.

“I ritardi accumulati e i pasticci creati dal Governo regionale sono tali e tanti – continua il forzista –, che la vera questione è come farà la Regione a compiere una corsa contro il tempo per cercare di tamponare le perdite, ormai ineludibili? Emiliano, il presidente-pluriassessore, anche oggi ha disertato la riunione per una ragione molto semplice: non ha il coraggio di metterci la faccia su un fallimento conclamato come questo, realizzato sulla pelle dei nostri agricoltori. Ho chiesto anche quali siano le prospettive per gli agricoltori che hanno ottenuto il decreto per accedere ai finanziamenti: qualora la giustizia amministrativa dovesse capovolgere le attuali certezze, che faranno coloro che, in virtù del decreto e dei progetti approvati dalla Regione, hanno fatto anche ingenti investimenti? Abbiamo contezza delle preoccupazioni dei tanti agricoltori che temono di dover restituire i soldi ricevuti”.

“Questioni che pesano come macigni, e ne ho sollevate anche altre, come la manipolabilità del sistema – conclude Damascelli –. Avremmo voluto interloquire con l’assessore, oltre che con la struttura dell’Assessorato. Ma l’assenza costante di Emiliano non fa neanche più notizia”.