Fondi europei e cittadinanza Ue, Commissione approva proposta di legge di Forza Italia

“Formare i futuri cittadini europei già nella scuola, affinché conoscano gli elementi essenziali dell’Unione Europea e tutte le opportunità che offre. È questa la missione della proposta di legge che ho presentato assieme ai colleghi del Gruppo Forza Italia Marmo, Gatta e Franzoso, e che è stata approvata all'unanimità oggi in VI Commissione Istruzione, cultura e politiche comunitarie". Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge per promuovere nelle scuole pugliesi l'educazione alla cittadinanza europea, lo studio delle fonti di finanziamento comunitarie e il loro utilizzo.

"Ringrazio - aggiunge - tutti i colleghi consiglieri che hanno espresso il loro voto favorevole alla pdl, che prevede l’inserimento, nell'offerta formativa della nostra regione, di progetti di fondamentale interesse sociale, economico e culturale attraverso lo studio di sistemi, sussidi e contributi europei. Si tratta della modifica alla legge regionale 31/2009 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), con cui vogliamo aiutare i giovani ad accedere alle possibilità offerte dall’Unione europea. Oggi, ad esempio, le opere pubbliche si realizzano in buona parte con fondi comunitari, le aziende nascondo e si innovano sempre grazie ai fondi Ue, le attività di formazione vengono finanziate nello stesso modo. Una galassia di chance da cogliere, ed è per questo che intendiamo fornire ai giovani gli strumenti per destreggiarsi nell’ambito dei finanziamenti europei: riteniamo che possa essere un utile strumento per cercare di arginare la fuga dei cervelli e dare impulso all’economia, creando nuove opportunità sul territorio".



"La Giunta regionale - prosegue il consigliere FI - dovrà, una volta che il testo sarà approvato anche dal Consiglio, promuovere progetti scolastici che prevedano percorsi di educazione alla cittadinanza europea".



"Questa proposta, nata in seno a Forza Italia Puglia e da me sviluppata con la dirigente regionale del partito, Beatrice De Donato, vuole lanciare un ponte verso il futuro dei nostri giovani, offrendo loro le chiavi per cogliere le opportunità dell'Unione europea", conclude Damascelli.

