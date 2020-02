Lavori Sp 231, Sinistra Italiana: 'Rovescio di medaglia è taglio chilometri trasporto pubblico'

L’assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini aveva annunciato nei giorni scorsi il finanziamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale 231 con tre tratti bitontini interessati.

A stretto giro di posta è giunto il commento di Sinistra Italiana Bitonto che critica l’operato del Pd e lamenta imminenti disagi soprattutto per le frazioni, a causa del dimezzamento del numero di chilometri di percorrenza del trasporto pubblico locale.

anifestazioni. Ma le medaglie, purtroppo, hanno anche il loro rovescio. Il PD è anche il partito che ha permesso per il Comune di Bitonto il taglio dei Km di percorrenza nel nuovo piano dei servizi minimi di trasporto pubblico locale della Regione Puglia!

I cittadini bitontini si ritrovano il dimezzamento del numero di chilometri di percorrenza del trasporto pubblico locale (cd TPL) per gli effetti della deliberazione n. 152 del 30/12/2019 della Giunta regionale, la cui attuazione determinerà fortissimi disagi soprattutto per la popolazione delle nostre frazioni.

La riduzione dei chilometri di percorrenza per il TPL è ovviamente una contraddizione rispetto ai finanziamenti che ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora la medesima Regione, mettono a disposizione degli Enti locali per il potenziamento e l’ammodernamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale, ma poco importa, esistono dei parametri che vanno rispettati come il rapporto ricavi/costi.

Ma la domanda è: se l’obiettivo è quello di limitare il trasporto su gomma a vantaggio del trasporto ferroviario, quest’ultimo è in grado di soddisfare nella nostra Regione le esigenze di mobilità? La risposta?

È meglio lasciarla agli utenti disperati della rete ferroviaria regionale! Una considerazione questa volta positiva nei riguardi della nostra amministrazione comunale deve essere fatta, le osservazioni al taglio dei servizi minimi di TPL riportate nella suddetta deliberazione regionale, puntuali ed efficaci, meritavano una valida risposta tecnica che giustificasse realmente il taglio di circa il 60% dei chilometri di percorrenza!

Al PD bitontino, a questo punto, diciamo aiutiamo tutti insieme il nostro Comune ad affrontare questa notevole ingiustizia che penalizzerà il TPL a vantaggio della mobilità operata con mezzi propri”.

“L’ammodernamento del tratto bitontino della SP 231 non può che rassicurare gli utenti di questa importante arteria. Finalmente la Città Metropolitana renderà più sicura la circolazione stradale sulla SP 231 – scrive Si su Facebook –! Detto questo, non capiamo la necessità di dovere ringraziare il PD per un intervento che era assolutamente necessario e avrebbe dovuto essere cantierizzato sin da tempo! È vero siamo in campagna elettorale e la visibilità gioca un ruolo predominante in questo tipo di m