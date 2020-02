Convocato lunedì 10 febbraio il consiglio comunale

Il presidente della massima assise cittadina Vito Antonio Labianca ha convocato in prima convocazione per lunedì 10 febbraio alle 9.30 il consiglio comunale con all’ordine del giorno ben 17 punti.

Si parlerà di: comunicazioni del sindaco per avvenuto deposito verbali di deliberazioni; il vandalismo dilagante, le lodevoli iniziative dei beni comuni da parte di associazioni e singoli cittadini, l’indirizzo alla giunta per misure di contrasto al teppismo urbano e di affiancamento di queste iniziative spontanee di cittadini (argomento presentato da 7 consiglieri comunali); approvazione di variante al Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020, Asse VI “Prolungamento collettore di fogna bianca dalla zona est del capoluogo comunale e realizzazione recapito finale”; adozione della proposta di Pums; verifica quantità da cedere o concedere e determinazione dei relativi prezzi anno 2019 delle aree da destinare alla residenza di piani sociali 167 e alle attività produttive e terziarie nei piani Pip; deliberazione di giunta comunale ad oggetto “Variazione di bilancio in esercizio provvisorio”; controllo sugli equilibri finanziari con report sintetici sulla verifica relativi al primo e secondo trimestre 2019; relazione annuale del responsabile di prevenzione, corruzione e trasparenza; aggiornamento oneri di urbanizzazione relativamente a costo di costruzione per il 2019 e relativi al quinquennio 2019/2023; indirizzi applicativi in merito alle procedure per l’esclusione dai procedimenti sanzionatori di opere legittimate da titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge n.10/1977 e dotate di accertamento di ultimazione lavori e autorizzazione in abitabilità; debiti fuori bilancio; interrogazioni ed interpellanze.