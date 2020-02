Giunta Abbaticchio, si dimette l'assessore Incantalupo

"Oggi l'assessore Incantalupo ha presentato le sue dimissioni per impegni personali e professionali.

Domenico Incantalupo è una parte della nostra storia politica, quella che ci ha condotto dal 2012 a guidare questa Città.

È anche grazie a lui che ho continuato questo percorso perché è un vero amico, un professionista onesto e molto serio.

A lui vanno tutti i miei ringraziamenti per tutto quello che ha fatto e, soprattutto, per quello che farà. Perché la sua passione politica continuerà ed io farò di tutto per alimentarla.



E mi scuso, pubblicamente, per aver perso la pazienza tante volte difronte a grandi problemi che, grazie a lui, abbiamo risolto.

Sempre con te, Mimmo".

Con questo post, pubblicato ieri sulla sua pagina facebook, il sindaco ha commentato la decisione di Domenico Incantalupo di dimettersi da assessore all'ambiente. Una decisione dovuta a motivi personali e professionali.