“Bitonto Riformista”, Scauro e Natilla insieme in un nuovo gruppo consiliare

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del neo gruppo consigliare "Bitonto Riformista", constituitosi ieri in seno al consiglio comunale di Bitonto:

“La necessità da molti avvertita di ripristinare una effettiva dialettica riferita alle questioni politiche, amministrative e culturali della nostra città, finalizzata a ridisegnare e (ri)costruire una nuova strategia per lo sviluppo e l’identità sociale e culturale di Bitonto, riteniamo debba costituire il presupposto per una riflessione seria, serena e libera da pregiudizi di sorta, che debba impegnare forze politiche, sociali, culturali nonché i singoli cittadini per costruire un percorso condiviso e fortemente finalizzato a considerare la città per come effettivamente è, con i suoi problemi, le sue criticità, al fine di affrontare e cercare di risolvere gli uni e le altre, e aprire una nuova stagione di confronto e una costruttiva prospettiva di sviluppo.

Per questi motivi i consiglieri comunali Francesco Natilla e Francesco Scauro, a partire da oggi costituiscono il gruppo consiliare denominato “BITONTO RIFORMISTA”, il cui capogruppo sarà Francesco Scauro".