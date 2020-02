Stabilimenti balneari, Damascelli a sostegno della proposta di legge approvata in Commissione

“Ho sostenuto la proposta di legge regionale sulla classificazione degli stabilimenti balneari, approvata in IV Commissione e frutto di un intenso confronto con le associazioni di categoria dei gestori di lidi. Ringrazio i colleghi consiglieri per aver voluto inserire, nel corpo del testo, alcune mie proposte orientate a garantire la massima fruibilità di tutte le strutture balneari da parte delle persone con disabilità, a prescindere dalle stelle attribuite. Ciononostante, non possiamo sottacere che il Piano regionale delle Coste non funziona perché inapplicato dalla Regione stessa, nel momento in cui afferma di promuovere la realizzazione di strutture eco compatibili, ma non prevede alcun incentivo in tal senso. Dobbiamo licenziare una legge sui lidi guardando alle necessità degli utenti e alle esigenze della categoria dei balneari, conciliando le istanze dei gestori con la promozione di un’offerta turistica effettivamente sostenibile e di qualità in Puglia”.

Questo il contenuto della nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli, a margine della IV Commissione sulla proposta di legge per la classificazione degli stabilimenti balneari.