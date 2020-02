Domenico Masciale si dimette da coordinatore cittadino di Sinistra Italiana

Da Sinistra Italiana Bitonto riceviamo e pubblichiamo:

Care compagne e compagni,

Con questa lettera presento le mie irrevocabili dimissioni da coordinatore del circolo Sinistra italiana di Bitonto.

Cercherò di essere essenziale e trasparente soprattutto nello spiegare le ragioni di questa decisione ragionata e sofferta.

Ho sempre inteso il mio ruolo al servizio del mio Partito e alle esigenze della mia Città.

Credo che molti, forse tutti, potranno testimoniare che ho sempre preferito parlare sempre a nome di tutti gli iscritti di Sinistra Italiana, ritenendo essenziale cogliere le opinioni, ma anche gli stati d’animo, di quanti hanno condiviso con me il senso di appartenenza ad un partito politico.

Con spirito di umiltà ho suggerito una visione della politica in cui valori e idee avessero la predominanza su interessi ed ambizioni.

Da quando mi sono insediato non ho mai voluto prendere decisioni senza il coinvolgimento del gruppo dirigente del circolo cittadino ed è per questo che tutti hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita politica bitontina di questi ultimi anni, imprimendo indimenticabili pagine di lotte per la tutela del bene comune.

Ancora ricordo le emozioni nell’aver coinvolto l’aula consiliare con tanti cittadini mobilitati per la difesa del territorio evitando una delle più grandi discariche di tutta la Puglia, parlo della vicenda Ferlive. Ricordo la Cattedrale di Bitonto gremita per il conferimento della cittadinanza simbolica ai minori nati sul territorio Bitontino.

Come dimenticare la rinascita della sezione ANPI.

Ci siamo impegnati spaziando in più argomentazioni, abbiamo passato pomeriggi e serate in sezione a studiare carte piante e probabili soluzioni tanto da elaborare osservazioni puntuali e nella maggior parte delle volte accolte in quanto pertinenti sulle opere importanti per lo sviluppo del paese. Siamo riusciti caparbiamente anche a produrre una proposta sull’edilizia residenziale sociale tema molto sentito nella nostra Città.

Insomma, l’attività del circolo cittadino di Sinistra Italiana è stata una scuola di politica seria, concreta, attiva, ed impegnata.

Certamente ho commesso degli errori, come tutti possono commetterli, quando sottraendo intere giornate alla mia attività lavorativa e ai brevi momenti di tranquillità, ho profuso passione, temperamento nelle attività politiche che si sono succedute sin dalla costituzione del circolo cittadino. Avrei potuto fare di più? Non sono in grado di rispondere, ma l’esperienza maturata in questi anni mi ha arricchito sia sul piano politico e professionale che su quello umano.

Devo ringraziare tutti i compagni che mi hanno permesso di fare questa esperienza e che mi hanno accordato la loro fiducia in maniera, davvero, coraggiosa.

È arrivato per me il momento di altre sfide. Un’ultima riflessione voglio lasciare a tutti gli indecisi: impegnarsi in politica, a tutti i livelli, rende "vivi", pertanto non smetterò mai di occuparmi di politica.

Sono sicuro, Sinistra Italiana Bitonto saprà ancora una volta, con l’aiuto di tutti i compagni, trovare il coraggio di essere all’altezza delle nuove sfide politiche.